Главные события 14 февраля на Олимпиаде в Пекине

Россия на Олимпийских играх в Пекине уже превзошла результат Игр в Пхенчхане по количеству золотых медалей: четыре против двух. Состязания фигуристов в танцах на льду и девушек-фристайлисток в акробатике — самые яркие события нового олимпийского дня.

В понедельник, 14 февраля, спортсмены поборются за золотые медали в пяти видах: спуске на монобобе, фигурном катании, прыжках с трамплина, акробатике и слоупстайле.

Фигурное катание — Синицина и Кацалапов против французов

Россия не выигрывала золото в танцах на льду с Турина-2006, а на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане и вовсе осталась без медалей. В Пекине же сразу два дуэта попали в сильнейшую разминку.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили личный рекорд в ритм-танце, но проиграли меньше двух баллов французскому дуэту Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые побили собственный мировой рекорд.

А Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место, совсем немного отставая от двух американских дуэтов. Еще одна пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — идут на 14 месте.

Начало соревнований — в 8.15 мск. Произвольный танец покажет Первый канал.

Акробатика — женщины летают на лыжах

Акробатика — одна из «старых» дисциплин самого молодого вида спорта на зимних Олимпийских играх. Входит в программу с 1996 года.

Спортсмены прыгают со специального трамплина. Прыжок оценивается с точки зрения техники отталкивания, сложности элемента и приземления.

За российскую команду выступают Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Пряткова.

Квалификация должна была состояться в воскресенье, но из-за сильного снегопада ее перенесли на понедельник. Начало финальной части соревнований — в 14.00 мск. Их покажет телеканал «Матч!».

Монобоб — новая олимпийская дисцпилина

Одна из семи новых дисциплин зимних Олимпийских игр Пекина-2022 — монобоб. Это индивидуальная версия бобслея, которая увеличила участие женщин в этом виде спорта. Спортсменка — одновременно и разгоняющая, и пилот.

Сани для монобоба весят 162 килограмма.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева занимает 13-е место после двух попыток. Лидер — действующая чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионк, американка Кейли Хамфрис, Сергеева уступает ей 2,35 секунды.

Спортсменки стартуют в решающей, четвертой попытке с 5.55 мск. Прямая трансляция — на телеканале «Матч! Арена».