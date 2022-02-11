Российская фигуристка Камила Валиева до и после положительного допинг-теста в декабре неоднократно сдавала пробы на запрещенные вещества, они показывали отрицательный результат, заявил Олимпийский комитет России.

Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения несколько раз откладывалась. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, взятой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

«Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР.

Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм.

Положительная допинг-проба фигуристки была взята не во время Олимпийских игр, ее результаты и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру, отметил ОКР.