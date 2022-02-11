Положительную допинг-пробу Валиевой официально подтвердили

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в конце декабря 2021 года, дала положительный результат, сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин», — говорится в релизе.

На Валиеву было наложено временное отстранение 8 февраля. Спортсменка опротестовала его и может продолжать участие в Олимпийских играх. Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы B, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке.

«Выездная панель CAS рассмотрит именно временное отстранение Валиевой и ее участие в личном турнире по сути. Пересмотр результатов командного турнира возможен лишь по итогу полного разбирательства в деле Валиевой, которое может занять от 2-3 месяцев до полугода. Юридических оснований сейчас не признать сборную России олимпийскими чемпионами у МОК нет», — написал журналист Василий Конов в Telegram.

Валиева входила в состав команды России, выигравшей командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Она была лучшей и в короткой, и в произвольной программах. Фигуристка стала первой, кто исполнил на Играх четверной прыжок.

Триметазидин — препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. C 2014 года Всемирным антидопинговым агентством включен в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов.