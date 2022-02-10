Валиева вышла на тренировку на фоне скандала с допинг-пробой

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после сообщений о положительной допинг-пробе — видео опубликовано в Twitter и Telegram.
Спортсменка пропустила тренировку в среду — в этот день портал Inside the Games со ссылкой на источники сообщил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию откладывается из-за выявленной положительной допинг-пробы у 15-летней Валиевой.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина в четверг сообщила ТАСС, что Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании. Она добавила, что МОК также должен определиться с датой вручения медалей в командном турнире.
Just a short time ago.— Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 10, 2022
Kamila Valieva on the practice ice.
Here’s video of the 15-year-old who reportedly tested positive for a banned heart medication before arriving in Beijing. @CBCOlympics pic.twitter.com/OF6BGnxUNi
А официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал спекуляциями тему допинг-теста фигуристки. «Я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Но потенциальный случай допинга — это спекуляция», — приводит РИА Новости слова Адамса.
Валиева на командном турнире стала лучшей в короткой и произвольной программах и вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх.