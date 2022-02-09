Допинговый скандал: российские фигуристы лишатся золота?

Перенос церемонии награждения российских фигуристов по итогам командного турнира постепенно перерос в громкий скандал — его причиной стал допинг-тест Камилы Валиевой. При этом официальная причина — юридические консультации МОК с Международным союзом конькобежцев по одному из медалистов. Чем может грозить допинговый инцидент?

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная России выиграла золото, награждение должно было пройти еще 8 февраля, но его внезапно отложили.

С чего все началось

Олимпийские игры в Пекине начались для российских фигуристов с блестящей победы в командном турнире. Одну из главных ролей в успехе сыграла 15-летняя Камила Валиева, которая считается главной фавориткой одиночного турнира у женщин.

После первых поздравлений церемонию награждения перенесли. На следующий день спортивное издание Inside The Games сообщило, что мероприятие отложили из-за проблем с допинговым тестом одного из российских фигуристов.

Пресс-служба МОК уточнила, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев. Глава пресс-службы Марк Адамс отметил, что делается все для скорейшего разрешения ситуации, но есть «юридические нюансы».

Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе Фото: © Олимпийский комитет России

Позднее Inside the Games назвало имя российской фигуристки, к пробе которой возникли претензии. Ей оказалась Камила Валиева. Известно, что тест был сдан до соревнований в Китае, однако почему вопросы возникли только после победы россиян, пока остается загадкой.

Что грозит Валиевой?

Неизвестно, какое именно вещество нашли в пробе юной россиянки. В оригинальном тексте Inside the Games использовалось слово «drug». Оно может означать допинг, наркотик или лекарство. При этом есть вероятность, что его вообще не будут раскрывать.

Дело в том, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «защищенным лицом», даже если она действительно виновна в нарушении.

Валиевой 15 лет, поэтому официальное распространение подробной информации о допинговой пробе фигуристки невозможно. Скорее всего, объявление будет содержать только итоговое решение МОК, предполагают эксперты.

По информации The Guardian, найденный в пробе российской фигуристки препарат не предназначен для улучшения результатов. Кроме этого, пока неясно, когда был сдан этот тест — в соревновательный или внесоревновательный период.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники пишет, что в декабрьской пробе Камилы Валиевой нашли препарат, который применяется при лечении кардиологических проблем. По предварительным данным, это триметазидин. При этом запрещенное вещество обнаружено в микродозе, что свидетельствует о единичном приеме.

Триметазидин продается в любой аптеке без рецепта. Его используют в лечении острой и хронической сердечной недостаточности, применяют для профилактики приступов стенокардии, шуме в ушах, головокружениях. Всемирное допинговое агентство с 2014 года внесло его в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов.

Сборную России лишат золота?

Некоторые лекарства спортсменам разрешено принимать в периоды вне соревнований, однако на состязаниях они запрещены, их обнаружение в организме повлечет дисквалификацию. Поэтому важнейшее значение имеет дата положительной пробы.

При этом даже при худшем сценарии наказание для Валиевой может быть минимальным, так как для спортсменов младше 16 лет в антидопинговых правилах нет длительных дисквалификаций. Однако вместо юниорки могут серьезно наказать ее тренерский штаб.

Если вещество в пробе Валиевой посчитают допингом, сборную России может ждать позорная дисквалификация. В этом случае золотые награды командного турнира перейдут США, а серебро и бронзу получат команды Японии и Канады.

Однако есть юридический нюанс — если прошедший турнир фигуристов считается командным видом спорта, то единственная положительная допинг-проба не может привести к аннулированию результата всей сборной. Для дисквалификации нужны положительные пробы двух спортсменов.

Специалисты также особо подчеркивают, что употребление допинга в фигурном катании бессмысленно, так как главную роль в этом виде спорта играет не физическая выносливость, а техническая оснащенность спортсмена.