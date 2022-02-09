НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Допинговый скандал: российские фигуристы лишатся золота?

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Фигуристка Камила Валиева
Фигуристка Камила Валиева
Фото: © Олимпийский комитет России
Перенос церемонии награждения российских фигуристов по итогам командного турнира постепенно перерос в громкий скандал — его причиной стал допинг-тест Камилы Валиевой. При этом официальная причина — юридические консультации МОК с Международным союзом конькобежцев по одному из медалистов. Чем может грозить допинговый инцидент?

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная России выиграла золото, награждение должно было пройти еще 8 февраля, но его внезапно отложили.

С чего все началось

Олимпийские игры в Пекине начались для российских фигуристов с блестящей победы в командном турнире. Одну из главных ролей в успехе сыграла 15-летняя Камила Валиева, которая считается главной фавориткой одиночного турнира у женщин.

После первых поздравлений церемонию награждения перенесли. На следующий день спортивное издание Inside The Games сообщило, что мероприятие отложили из-за проблем с допинговым тестом одного из российских фигуристов.

Пресс-служба МОК уточнила, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев. Глава пресс-службы Марк Адамс отметил, что делается все для скорейшего разрешения ситуации, но есть «юридические нюансы».

Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе
Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе
Фото: © Олимпийский комитет России

Позднее Inside the Games назвало имя российской фигуристки, к пробе которой возникли претензии. Ей оказалась Камила Валиева. Известно, что тест был сдан до соревнований в Китае, однако почему вопросы возникли только после победы россиян, пока остается загадкой.

Что грозит Валиевой?

Неизвестно, какое именно вещество нашли в пробе юной россиянки. В оригинальном тексте Inside the Games использовалось слово «drug». Оно может означать допинг, наркотик или лекарство. При этом есть вероятность, что его вообще не будут раскрывать.

Дело в том, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «защищенным лицом», даже если она действительно виновна в нарушении.

Валиевой 15 лет, поэтому официальное распространение подробной информации о допинговой пробе фигуристки невозможно. Скорее всего, объявление будет содержать только итоговое решение МОК, предполагают эксперты.

По информации The Guardian, найденный в пробе российской фигуристки препарат не предназначен для улучшения результатов. Кроме этого, пока неясно, когда был сдан этот тест — в соревновательный или внесоревновательный период.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники пишет, что в декабрьской пробе Камилы Валиевой нашли препарат, который применяется при лечении кардиологических проблем. По предварительным данным, это триметазидин. При этом запрещенное вещество обнаружено в микродозе, что свидетельствует о единичном приеме.

Триметазидин продается в любой аптеке без рецепта. Его используют в лечении острой и хронической сердечной недостаточности, применяют для профилактики приступов стенокардии, шуме в ушах, головокружениях. Всемирное допинговое агентство с 2014 года внесло его в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов.

Сборную России лишат золота?

Некоторые лекарства спортсменам разрешено принимать в периоды вне соревнований, однако на состязаниях они запрещены, их обнаружение в организме повлечет дисквалификацию. Поэтому важнейшее значение имеет дата положительной пробы.

При этом даже при худшем сценарии наказание для Валиевой может быть минимальным, так как для спортсменов младше 16 лет в антидопинговых правилах нет длительных дисквалификаций. Однако вместо юниорки могут серьезно наказать ее тренерский штаб.

Если вещество в пробе Валиевой посчитают допингом, сборную России может ждать позорная дисквалификация. В этом случае золотые награды командного турнира перейдут США, а серебро и бронзу получат команды Японии и Канады.

Однако есть юридический нюанс — если прошедший турнир фигуристов считается командным видом спорта, то единственная положительная допинг-проба не может привести к аннулированию результата всей сборной. Для дисквалификации нужны положительные пробы двух спортсменов.

Специалисты также особо подчеркивают, что употребление допинга в фигурном катании бессмысленно, так как главную роль в этом виде спорта играет не физическая выносливость, а техническая оснащенность спортсмена.

Тема: Олимпиада 2022
Главные события седьмого дня Олимпиады в Пекине
Россиянин выиграл олимпийскую бронзу в шорт-треке
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на Олимпиаде
СМИ написало о проблемах с допинг‑пробами у российских фигуристов
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Как рассчитать личное денежное число
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
Sibnet.Ru