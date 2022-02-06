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Олимпиада 2022

Большунов принес России первое золото Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине — это первое золото России. Денис Спицов завоевал серебро.

Россиянин, несмотря на падение на первом спуске, преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд.

Вторым стал также российский лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд). Третьим — финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Большунову 25 лет, это его первая золотая олимпийская медаль.

Скиатлон — дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй — свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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mosquito__2010

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mosquito__2010

Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !

arkan

Ждем новостей о том что вся Украина осталась без электроснабжения.

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!
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