Большунов принес России первое золото Олимпиады

Фото: © Telegram-канал ОКР
Лыжник Александр Большунов выиграл гонку в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине — это первое золото России. Денис Спицов завоевал серебро.
Россиянин, несмотря на падение на первом спуске, преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд.
Вторым стал также российский лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд). Третьим — финн Ийво Нисканен (+2.00,2).
Большунову 25 лет, это его первая золотая олимпийская медаль.
Скиатлон — дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй — свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.
mosquito__2010Уже давным давно и сейчас происходят перебои с подачей электричества во многих городах Украины. Оно (...
mosquito__2010Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !
arkanЖдем новостей о том что вся Украина осталась без электроснабжения.
pepelmetalВоо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!