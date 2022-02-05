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Главные события второго дня Олимпиады в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России
Олимпийская программа в лыжных гонках и биатлоне стартует 5 февраля. Смогут ли российские спортсмены победить норвежцев? Есть ли шансы у России в зрелищных могуле и прыжках с трамплина?

Во второй день Олимпиады в Пекине разыграют шесть комплектов медалей — в биатлоне, скиатлоне, прыжках с трамплина, могуле, шорт-треке и конькобежном спорте.

Биатлон — смешанная эстафета

Всего биатлонисты разыграют на Олимпийских играх 11 комплектов наград. Первым стартом станет смешанная эстафета.

Гонку бегут две девушки и два мужчины. Как и в классической эстафете, биатлонисты заходят на два рубежа: лежа и стоя. У каждого есть три дополнительных патрона. Незакрытая мишень приводит к штрафу — участник должен пробежать дополнительные 150 метров.

За Россию побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. «Состав биатлонистов на первый микст оптимальный! Крепкий, рабочий состав! Будет борьба!» — написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram.

Фаворитами, помимо россиян, считаются Норвегия, Франция и Белоруссия. Например, состав норвежской команды — Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё

Гонка начнется в 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

Скиатлон — Непряева против скандинавок

Скиатлон открывает лыжную программу Олимпиады-2022. Это гонка, состоящая из двух этапов: сначала спортсмены бегут классическим ходом, а затем меняют лыжи, и стиль хода становится свободным. Женская дистанция состоит из двух отрезков по 7,5 километра.

От России участвуют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина. Непряева приехала на Олимпиаду лидером общего зачета Кубка мира и победительницей «Тур де Ски».

Но у женщин традиционно фаворитами считаются спортсменки из скандинавских стран. Аналитики ставят на победу норвежки Терезы Йохауг.

Начало гонки — в 10.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Россия 1».

Прыжки с трамплина — полет с 95 метров

Это один из самых зрелищных видов олимпийских игр. Спортсменам надо не только улететь как можно дальше, но и сделать это технично, красиво и с правильным приземлением.

Женщины на Олимпиаде соревнуется только на нормальном трамплине (К-98), его высота — 95 метров.

Главные звезды дисциплины — японка Сара Таканаси, австрийка Марита Крамер, словенка Эма Клинец. Среди россиянок наибольшие шансы на медали у Ирины Аввакумовой. В Пхенчхане она остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.

Начало соревнований — в 13.45 мск. Посмотреть прыжки можно на сайте matchtv.ru. Финал — с 18.30 мск, его покажет телеканал «Матч! Арена».

Могул — три компонента

Могул — свободный спуск на горных лыжах по бугристому склону с выполнением нескольких прыжков с трамплинов. Результат складывается из скорости прохождения трассы (ее длина 250 метров), лыжной техники, то есть чистоты прохода снежных бугров, и акробатических трюков на первых двух трамплинах (выбор из 52 элементов).

Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев не смогли пробиться в финал соревнований по могулу по итогам первой квалификации, но у них есть шанс во второй.

Прямая трансляция — с 12.55 мск на телеканале «Матч! Арена».

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Биатлон
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