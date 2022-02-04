Главные события первого дня Олимпиады в Пекине

XXIV Зимние Олимпийские игры официально открываются 4 февраля. В этот же день российские фигуристы начнут борьбу за медали командного турнира, а хоккеистки сыграют первый матч в группе.

Открытия Олимпиады — традиционное шоу, которое знакомит болельщиков и участников соревнований с культурой и историей страны-хозяйки. Подробности церемонии держатся в строжайшем секрете. Известна только главная концепция шоу — единая судьба человечества.

Главным режиссером открытия стал трижды номинированный на «Оскар» Чжан Имоу, который проводил аналогичное шоу открытия летних Игр в Пекине 2008 года. Церемония продлится 100 минут, а большинство выступающих будут подростками.

Ожидается, что на трибунах будут президент России Владимир Путин, а также главы Египта, Сербии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Аргентины, Саудовской Аравии и Монако.

Начало церемонии — в 15.00 по московскому времени. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1». Комментировать открытие Олимпиады будет Дмитрий Губерниев.

Фигурное катание — старт командного турнира

В командном турнире по фигурному катанию участвуют 10 сильнейших сборных, исходя из квалификационного рейтинга ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы. В Пекине это Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина и США.

По итогам короткой программы в финал пройдут пять лучших команд. За первое место в каждом виде программы сборная получит 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и так далее вплоть до 1 очка за десятое место.

«Лично для меня медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Когда ты становишься олимпийским чемпионом командника, а в личном первенстве оказываешься вне тройки», — высказался олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В первый день командника выступят фигуристы в трех видах. Трансляция — на Первом канале:

Женский хоккей — первый матч

мужчины, короткая программа — 5.02 мск,танцы на льду, ритм-танец — 6.41 мск,пары, короткая программа — 8.22 мск

Женская сборная России по хоккею начинает олимпийский турнир в условиях, когда шесть игроков получили положительные тесты на коронавирус.

«Игроков для участия в матче со Швейцарией нам хватит. Нам не остается ничего, кроме как сильнее сплотиться и биться за своих подруг», — заявил главный тренер команды Евгений Бобарико.

Команда ОКР оказалась в группе А, где сыграет со Швейцарией, США, Канадой и Финляндией. Российские девушки входят в число соискательниц наград. Состав довольно опытный. Почти половина хоккеисток сборной (10 из 23) становились призерами чемпионатов мира.

Матч Россия — Швейцария покажет телеканал «Матч!». Начало — 7.05 мск.