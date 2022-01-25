Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами олимпийской национальной команды, которые в ближайшее время отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Глава государства пожелал спортсменам удачи, подтвердил свое присутствие на церемонии открытия Игр, а также высказался против «политизации спорта и демонстративных бойкотов», следует из сообщения на сайте Кремля.

«Мы знаем, что вы шли к ним через годы упорных и изнурительных тренировок, через поражения и победы, и заслужили право предъявить свое мастерство и талант на самых главных для любого атлета стартах», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские атлеты выступят во всех видах спорта, которые будут представлены на Играх в Пекине. По словам Путина, это стало возможно благодаря государственной поддержке спорта.

Также глава государства высказался против политизации спорта. «Выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость», — подчеркнул он.