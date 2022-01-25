Власти рассказали о благоустройстве территории «Арены Омск»

Комплексное благоустройство у спорткомплекса «Арена Омск» развернется на трех участках, работы начнутся весной, сообщила во вторник администрация Омска.

У строящегося ледового дворца спорта благоустроят три участка. Самый большой объем работ предстоит выполнить подрядной организации ООО «Континент» (контракт на сумму 97 млн 350 тыс рублей) по благоустройству территории, прилегающей к многофункциональному спортивному комплексу «Арена Омск».

По данным администрации, с середины апреля подрядчик (ООО»Континент» приступит к восстановлению асфальтобетонного покрытия проездов со стороны ТК «Лента» и ТК «ОБИ», начнет устройство тротуаров и велодорожки у «Арены».

По периметру спорткомплекса появятся 70 скамеек и урн, 37 уличных светильников. Подрядчик уложит рулонный газон, посеет газон из злаковых культур, высадит 78 крупных деревьев.

На другом участке в районе подземного пешеходного перехода по дублеру улицы Лукашевича ООО «Градстрой» обустроит пандусы, плиточные тротуары, высадит 34 дерева и установит скамейки и урны.

В ближайшее время на электронных торгах будет размещен лот на благоустройство территории между улицей Шаронова и набережной Иртыша. Нужно будет провести большой объем земляных и планировочных работ в прибрежной части реки. Также на этом пространстве устроят тротуар и парковку на 419 мест.

По условиям контрактов подрядные организации должны будут выполнить все работы на объектах до 1 сентября.

Завершить строительство «Арены Омск» должны до 2023 года. В ЛДС проведут часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею, потом спорткомплекс будет основным местом для тренировок и игр ХК «Авангард».