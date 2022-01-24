Новосибирский тренер и дизайнер трасс по сноуборд-кроссу Роман Алексеевский строит трассу в Пекине, на которой сноубордисты будут сражаться за медали Олимпиады, сообщает минспорта региона.

Трассу для дисциплины сноуборд-кросс строят 11 человек – из Италии, Канады и России. Трассу строят семь россиян. Это шесть шейперов – они формируют препятствия, а также водитель ратрака.

Длина трассы 1,3 тысячи метров, ширина около 20 метров. Должна получиться лучшая трасса и по зрелищности, и по безопасности. На этой трассе выступит новосибирская спортсменка Мария Васильцова в сноуборд-кроссе .

«Каждый день мы прописываем температуру, состояние здоровья в специальном мобильном приложении. Ежедневно перед выходом на гору мы сдаем ПЦР-тест. Работаем в масках. Выходим на работу в 6 утра и работаем до темноты, примерно до 18.30», — сказал Алексеевский.