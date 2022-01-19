Xiaomi выпустила новый бюджетный графический планшет

Xiaomi выпустила графический планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition, способный распознавать до 2048 степеней нажатия и хранить до 400 страниц. Новинка имеет 13,5-дюймовый экран и продается по цене в 55 долларов.



Новая версия графического планшета, в отличие от предшественника MIJIA LCD Writing Tablet, может сохранять данные. Устройство оснащено внутренним накопителем на 121 мегабайт, чего должно хватить на 400 страниц.



Устройство поддерживает сопряжение со смартфоном по Bluetooth — это позволяет делать резервное копирование и сохранять работы в облаке. Также возможна передача данных на смартфон или другой планшет в режиме реального времени.



Графический планшет выходит только в 13,5-дюймовой вариации. Дисплей выполнен по технологии магнитной индукции, а в качестве стилуса в комплекте с устройством поставляется электромагнитная ручка, не требующая зарядки.

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Экран распознает 2048 степеней нажатия. Ход пера составляет 0,7 миллиметра, что позволяет прорисовывать мелкие детали и по ощущениям сравнимо с использованием обычной шариковой ручки.

Аккумулятора емкостью 1000 мАч планшету хватает на неделю работы, полная зарядка Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition занимает около полутора часов.

Графический планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition доступен к покупке в интернет-магазинах. Средняя цена устройства составляет 55 долларов (4 230 рублей).