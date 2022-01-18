Бюджетный Samsung Galaxy A03 дебютировал в России

Samsung Electronics начала продажи в России нового недорогого смартфона Galaxy A03, сообщается на сайте компании. Для международного рынка Galaxy A03 был представлен в конце ноября.

Российским пользователям Galaxy A03 предлагается по рекомендованной розничной цене 10 490 рублей за версию с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти обойдется в 11 990 рублей.

Смартфон получил экран диагональю 6,5 дюйма, фронтальную камеру в каплевидном вырезе на 5 мегапикселей, двойную основную камеру, процессор SoC SoC Unisoc, аккумулятор емкостью 5000 мАч. Доступны синий, черный и красный расцветки корпуса.

Аппарат поддерживает 4G LTE, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0. Модуль NFC при этом отсутствует. Предусмотрены три слота — для двух SIM-карт и для карты памяти microSD. На Galaxy A03 также установлена операционная система Android 11 с облегченной оболочкой One UI Core.