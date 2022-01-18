Путин онлайн напутствует спортсменов на Олимпиаду

Встреча олимпийцев с президентом Владимиром Путиным перед Олимпиадой в Пекине пройдет онлайн, сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Оба мероприятия — и встреча с президентом, и традиционный молебен — пройдут в онлайн-формате. Предварительно они состоятся 25 января», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Путин лично встречался с олимпийской сборной России, перед тем как спортсмены отправились на Игры в Токио летом 2021 года. В сентябре он общался с победителями и призерами этих соревнований. Перед встречей спортсмены выдержали восьмидневный карантин.

Чемпионка Олимпиады пожаловалась на длинный карантин перед встречей с Путиным

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда снова выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По прогнозам Позднякова, Россия готова бороться за 30 медалей и за место в тройке.