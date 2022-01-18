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Путин онлайн напутствует спортсменов на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Встреча олимпийцев с президентом Владимиром Путиным перед Олимпиадой в Пекине пройдет онлайн, сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Оба мероприятия — и встреча с президентом, и традиционный молебен — пройдут в онлайн-формате. Предварительно они состоятся 25 января», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Путин лично встречался с олимпийской сборной России, перед тем как спортсмены отправились на Игры в Токио летом 2021 года. В сентябре он общался с победителями и призерами этих соревнований. Перед встречей спортсмены выдержали восьмидневный карантин.

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Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда снова выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По прогнозам Позднякова, Россия готова бороться за 30 медалей и за место в тройке.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Россия
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antibacila

Представляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...

west_nik

Максимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?

antibacila

В америке тоже никто его не слушает. Это не бузова, чтобы крутить его по радио и телевидению. Но в одном...

D762

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