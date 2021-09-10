Чемпионка ОИ пожаловалась на длинный карантин перед встречей с Путиным

Российские олимпийцы, приглашенные на встречу с президентом Владимиром Путиным, проведут на карантине больше времени, так как мероприятие перенесено на день, сообщила гимнастка Ангелина Мельникова.

Первоначально встреча президента с олимпийскими чемпионами должна была состояться 10 сентября.

«Ловите мое "крутое" настроение. У нас перенесли встречу на 11 число, поэтому +1 день тут», — написала Мельникова в сторис в Instagram.

Гимнастка рассказывала в сторис, что перед встречей с президентом олимпийцы должны провести семь дней в изоляции в отеле и сдавать тесты на COVID три раза.

«Неделю не заниматься на снарядах — для гимнастов это практически полный выход из формы. Я прекрасно понимаю, что через три дня приду в зал, а у меня формы просто ноль. Несмотря на то, что я тут пытаюсь что-то делать», — объясняла сложности карантина Мельникова.

Но, по ее словам, она не злится и не сходит с ума, так как понимает, что это обязательная мера «во благо».

На Олимпиаде в Токио 21-летняя Мельникова завоевала золото в командном многоборье, а также бронзовые медали в личном многоборье и в вольных упражнениях.