Стартовал отбор на конкурс «Jazz на Оби» в Новосибирске

«Творческое джазовое объединение» объявило о начале приема заявок на участие в областном эстрадно-джазовом конкурсе «Jazz на Оби», сообщают организаторы конкурса.

Заявки принимаются до 13 февраля по двум категориям: профессиональная и любительская (соло, ансамбли малых составов и биг-бэнды). В программе – конкурс молодых исполнителей джаза, консультации, открытые занятия и мастер-классы, а также гала-концерт.

Первый этап конкурса пройдет в онлайн-формате: прослушивания начнутся после окончания приема заявок, 14 февраля, и продлятся до 6 марта. На втором этапе участников ждут мастер-классы от мэтров джаза.

Конкурсные мероприятия будут проходить в Новосибирском Доме джаза. Итоговый гала-концерт с участием победителей пройдет 24 апреля. Победителей ждут призы от спонсоров и дипломы.