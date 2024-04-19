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Возрожденная Глюкоза в новой песне поругала Европу

Источник:
Sibnet.ru
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Новая песни возражденного проекта Глюкоза Максима Фадеева вышла в пятницу, в треке «Мыши» поется о Европе без России.

«Ну что, привет, Европа. Ну как вам там без нас? Накрыло полной опой, или нормал сейчас», — с таких слов начинается песня «Мыши».

Также Глюкоза поет, что хочет «дать ремня Европе по опе». А в припеве певица называет Европу стеклянным домом, где живут мыши.

Вся песня посвящается разладу России и Европу, в конце композиции певица предлагает им примириться.

Фадеев возродил проект Глюкоза, но заявил, что никакого отношения к певице Наталье Ионовой-Чистяковой он не имеет. На вопросы о новой Глюкозе он пообещал честно ответить в ближайшее время.

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