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Хоккейный раздел появился на «Яндекс. Музыке»

Источник:
Sibnet.ru
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Любимые песни хоккеистов и тренеров, а также композиции с хоккейных матчей собрали в специальном разделе на «Яндекс. Музыке».

Раздел «Вайб шайбы» включает в себя музыку, которая связана с хоккеем. В разделе есть плейлисты хоккеистов, например, Николая Голдобина, Максима Летунова, Михаила Григоренко и других.

Среди самой узнаваемой музыки среди болельщиков — плейлист «Музыка трибун». Туда включены песни, которые чаще всего звучат на хоккейных матчах. Например, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», «Знаешь ли ты» МакSим, «Ночь» Андрея Губина.

Также составлены плейлисты тренеров. Пользователи могут послушать любимую музыку Николая Заварухина, Андрея Разина, Игоря Ларионова, Виктора Козлова, Алексея Кудашева, Леонида Тамбиева.

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Культгид #Музыка #Хоккей
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