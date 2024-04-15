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Алла Пугачева выпустила песню «Я плачу»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Алла Пугачева выпустила обещанную к 75-летию композицию, песня называется «Я плачу».

«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — спела Пугачева в припеве.

Композиция была написана известным российским музыкантом Леонидом Агутиным. Отмечается, что песня была записана несколько лет назад — в 2019 году, пишет РБК.

Это не единственная новинка, которую приготовила Пугачева для поклонников. В телеграм-канале Примадонны сказано, что в понедельник, 15 апреля, ожидается премьера еще одной песни — «Жизнь слишком хороша».

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