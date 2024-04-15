Пугачева выпустила вторую песню за два дня

Алла Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша» сразу после выхода сингла «Я плачу».

Сначала Примадонна выпустила трек «Я плачу», написанный Леонидом Агутиным в 2019 году. А в день 75-летия вышла композиция «Жизнь слишком хороша».

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, но надо понять — жизнь слишком хороша, чтобы страдать», — спела Пугачева.

Поклонники предположили, что обе песни артистка посвятила своему супругу. Ранее Примадонна сообщала, что выпустит новую песню в честь юбилея для своих фанатов.