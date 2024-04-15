Шоу МЕГАРОК соберет тысячу музыкантов на ЦСКА Арене

ЦСКА Арена 29 июня станет местом проведения масштабного шоу МЕГАРОК, в котором примет участие тысяча музыкантов, сообщили организаторы мероприятия. Супер-бэнд исполнит культовые рок-композиции.

МЕГАРОК пройдет при участии рок-групп Neverlove, Jane Air, Ермак, а также музыкантов из составов групп «Элизиум», «Ария», «Мара», «Слот», «Ленинград», «7Б» и многих молодых исполнителей.

Супер-бэнд исполнит культовые рок-композиции легендарных групп: The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, «Кино» и других.

В Европе давно пользуется популярностью проведение массовых концертов с участием большого числа музыкантов. В разных городах на регулярной основе проводит масштабные шоу итальянский «Rockin’1000». По словам CEO и креативного директора проекта Фабио Дзаффаньини, грядущее шоу на ЦСКА Арене должно стать «грандиозным событием». И хотя представители «Rockin’1000» не смогут присутствовать на концерте, они готовы передавать опыт по различным техническим и организационным вопросам.

Зрители увидят обновленный формат живых выступлений, когда песни заряжаются новыми эмоциями, получают новое звучание, отметил директор шоу МЕГАРОК Сергей Денисенко. Масса музыкантов сможет открыть для себя сцену глазами настоящих звезд рок-музыки.

МЕГАРОК должен стать подлинным «народным концертом». Организаторы не просто хотят установить рекорд и провести флешмоб, они подготовят неповторимое шоу, в котором будет достойное звучание, проработанная драматургия, масштабные светозвуковые декорации и многое другое.