«Верблюды» из Шерегеша попали на открытки Почты России

Скалы «Верблюды», расположенные в Кемеровской области, попали на пилотную серию открыток, посвященных знаковым местам России, сообщила пресс-служба Почты России.

В пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха: село Териберка в Мурманской области, заповедник Кивач в Карелии и горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Стоимость открытки составляет 30 рублей. Для первых трех регионов партнеры выпустили по пять вариантов изображений, пилотный тираж каждого — 1,5 тысячи экземпляров. Открытки можно приобрести в почтовых отделениях.

Фото: © Почта России

«Туристические открытки — это еще и маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость регионов и интерес к путешествиям по стране у тех, кто эту открытку получает. Такая практика успешно действует практически во всем мире», — отметила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

«Верблюды» в Шерегеше — это скалы-останцы, расположенные на склоне горы Курган. Они образовались в результате выхода магмы на земную поверхность.