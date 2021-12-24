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Суд назначил сроки чиновнице Комковой и ее сообщникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Сергеем Васильевым

Центральный районный суд назначил экс-главе инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой наказание в виде 18 лет лишения свободы и крупный штраф за взятку и отмывание денег при строительстве ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре в 2018 году погибли 60 человек.

Суд начал зачитывать приговор Комковой и ее сообщникам: сыну Эдуарду Комкову, директору компании, через которую отмывали деньги, Никите Чередниченко и подчиненной Светлане Шенгерей — в понедельник. Все признаны виновными и получили:

  • Комкова — 18 лет колонии и штраф в 80 миллионов рублей,
  • Шенгерей — семь лет колонии,
  • Комков — 10 лет колонии строго режима и штраф в 70 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на восемь лет.
  • Чередниченко — 15 лет колонии строго режима и штраф в 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 11 лет.

Сроки заключения на один-три года меньше запрошенных обвинением. например, для Комковой запрашивали 21 год лишения свободы и штраф в 450 миллионов рублей

По данным следствия, в 2013-2014 годах гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и директору строительной компании. Это позволило реконструировать ТЦ без разрешения на строительство, а также с нарушениями проекта, который предусматривал установку систем пожаротушения на всех этажах здания.

Подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации.

Всего СК расследовал четыре дела по пожару в «Зимней вишне». Восьми фигурантам первого дела вынесены обвинительные приговоры со сроками от пяти до 14 лет.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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Кузбасс #ЧП #Громкое дело
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