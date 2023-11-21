Осужденная за пожар в «Зимней вишне» гендиректор вышла на свободу

Бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, осужденная на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ, вышла на свободу. Причиной стало состояние здоровья.

Информацию об освобождении Судденок «Ъ-Сибирь» сообщил один из адвокатов в данном уголовном процессе, а NGS42 — источники в правоохранительных органах и медицинской сфере области.

Согласно постановлению «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», виновного в преступлении могут освободить при наличии ряда заболеваний, в частности туберкулеза, болезней крови и кровообращения, ВИЧ на поздних стадиях, диабетов, психических расстройств, слепоты и онкологии.

Приговор Судденок был оглашен в ноябре 2021 года. Заводский районный суд приговорил ее к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кемеровский областной суд при рассмотрений апелляций на приговор сократил срок наказания на 2 месяца.

«Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», — заявляла Судденок в 2018 году перед началом судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения.

В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек.