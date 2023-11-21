НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Осужденная за пожар в «Зимней вишне» гендиректор вышла на свободу

Источник:
Sibnet.ru
354 3

Бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, осужденная на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ, вышла на свободу. Причиной стало состояние здоровья.

Информацию об освобождении Судденок «Ъ-Сибирь» сообщил один из адвокатов в данном уголовном процессе, а NGS42 — источники в правоохранительных органах и медицинской сфере области.

Согласно постановлению «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», виновного в преступлении могут освободить при наличии ряда заболеваний, в частности туберкулеза, болезней крови и кровообращения, ВИЧ на поздних стадиях, диабетов, психических расстройств, слепоты и онкологии.

Приговор Судденок был оглашен в ноябре 2021 года. Заводский районный суд приговорил ее к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кемеровский областной суд при рассмотрений апелляций на приговор сократил срок наказания на 2 месяца.

«Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», — заявляла Судденок в 2018 году перед началом судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения.

В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
Тулеев заявил, что после «Зимней вишни» не сделали выводы
Совладелец «Зимней вишни» получил срок меньше запрошенного
Совладелец «Зимней вишни» попросил прощения у общества
Прокуратура определилась с наказанием совладельцу «Зимней вишни»
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Обсуждение (3)
Картина дня
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
Шойгу подсчитал количество ракетных ударов по Украине
Каннибала-сатаниста помиловали после участия в СВО
Электронике придумали утилизационный сбор
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Данилов типичный дегенерат из когорты представителей нынешней преступной Украинской власти поставленной...

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.