УДО осужденной за «Зимнюю вишню» чиновницы рассмотрят в июне

Заседание по рассмотрению ходатайства об УДО экс-главы Госстрайнадзора Кузбасса Танзили Комковой, отбывающей наказание в Новосибирске по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отложено, сообщила Sibnet.ru представитель Октябрьского районного суда.

Рассмотрение ходатайства защиты об УДО Комковой по состоянию здоровья должно было состояться 28 мая, но оно отложено на 10 июня. Причины не раскрываются.

Помимо ходатайства от защиты, в суде рассмотрят просьбу об УДО от самой Комковой. Заседание состоится 9 июня.

Комкова возглавляла Госстройнадзора Кемеровской области и в 2013-2014 году получила взятку в размере 7 миллионов рублей от бизнесмена Вячеслава Вишневского за то, что закрыла глаза на нарушение проекта при реконструкции здания Кемеровского кондитерского комбината в ТРЦ «Зимняя вишня». В нем не были установлены автоматические системы пожаротушения, что сыграло роль при пожаре 25 марта 2018 года, когда погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Приговор Комковой вынесли в декабре 2021 года. Ее признали виновной по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статье 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Центральный районный суд Кемерова назначил ей 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 80 миллионов рублей. В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей. Экс-чиновница должна выйти на свободу в 2031 году.

Комкова отбывает срок в женской ИК-9, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска. В 2024 году она подавала ходатайство об УДО, но затем отозвала его без объяснения причин.