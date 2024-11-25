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Совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел на свободу по УДО

Источник:
Sibnet.ru
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Вячеслав Вишневский
Фото: © СК РФ

Бывший совладелец и гендиректор ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, приговоренный к восьми годам лишения свободы, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил его адвокат Вадим Трифонов.

Вишневский отбывал срок в ИК-4 в Томске. В январе ему смягчили наказание: перевели на принудительные работы.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районным судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания», — цитирует Трифонова РИА Новости.

Вишневский в 2013-2014 годах дал взятку в размере 7 миллионов рублей главе Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой за то, что здание Кемеровского кондитерского комбината было реконструировано с нарушениями утвержденного проекта, в нем не были установлены автоматические системы пожаротушения.

В возведенном ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года произошел пожар, унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Вишневский с 2016 года проживал за границей, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.

Суд в октябре 2022 года приговорил Вишневского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 21 миллиона рублей. После апелляции штраф был увеличен до 70 миллионов рублей.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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