Суд разрешил экс-главе МЧС из дела «Зимней вишни» госслужбу

Восьмой кассационный суд разрешил экс-главе МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову, отбывшему срок по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», занимать должности на государственной службе.

«Приговор изменен. Исключено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», — цитирует ТАСС представителя суда.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, Мамонтов не провел пожарную проверку центра и знал об имевшихся нарушениях. Кроме того, экс-глава МЧС похитил более 1,8 миллиона из бюджета ведомства. Он был арестован через два месяца после пожара.

Центральный районный суд Кемерова в июне 2023 года признал Мамонтова виновным в халатности, повлекшей смерть более двух лиц, и растрате в особо крупном размере. Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, суд ограничился 10,5 года и запретом на два года занимать должности на госслужбе.

В конце марта 2024 года Мамонтов вышел на свободу: срок наказания за растрату подошел к концу, а по делу о халатности его освободили в связи с истечением срока давности.