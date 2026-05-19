Осужденная за «Зимнюю вишню» чиновница снова попросила свободу

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», снова попросила о досрочном освобождении, следует из карточки дела, поступившего в Октябрьский районный суд Новосибирска. Два года назад она отозвала подобное ходатайство без объяснения причин.

Комкова просит об освобождении от наказания в связи с болезнью. Суд рассмотрит дело 28 мая 2026 года.

Комкова возглавляла Госстройнадзора Кемеровской области и в 2013-2014 году получила взятку в размере 7 миллионов рублей от бизнесмена Вячеслава Вишневского за то, что закрыла глаза на нарушение проекта при реконструкции здания Кемеровского кондитерского комбината в ТРЦ «Зимняя вишня». В нем не были установлены автоматические системы пожаротушения, что сыграло роль при пожаре 25 марта 2018 года, когда погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Приговор Комковой вынесли в декабре 2021 года. Ее признали виновной по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статье 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Центральный районный суд Кемерова назначил ей 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 80 миллионов рублей. В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей. Экс-чиновница должна выйти на свободу в 2031 году.

Комкова отбывает срок в женской ИК-9, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска. В 2024 году она направила ходатайство о досрочном освобождении из-за болезни, но затем отозвала его.