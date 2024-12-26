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Осужденная за «Зимнюю вишню» чиновница отозвала прошение о свободе

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», не будет просить о досрочном освобождении, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Адвокат 64-летней осужденной на заседании в Октябрьском районном суде в четверг, 26 декабря, заявил об отзыве ходатайства об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью.

Приговор Комковой вынесли в декабре 2021 года. Ее признали виновной по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статье 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Центральный районный суд Кемерова назначил ей 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 80 миллионов рублей. В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей. Экс-чиновница должна выйти на свободу в 2031 году.

Комкова отбывает срок в женской ИК-9, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс #Новосибирск
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