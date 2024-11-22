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Осужденная за «Зимнюю вишню» чиновница Комкова попросила свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова
Фото: © СК РФ

Защита экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, осужденной на 18 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», направила ходатайство о ее досрочном освобождении из-за болезни, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ходатайство рассмотрит суд Октябрьского района Новосибирска, поскольку на его территории расположена женская ИК-9, где отбывает срок 64-летняя Комкова.

По версии следствия, Комкова получала взятки (7 миллионов рублей) от застройщика ТЦ «Зимняя вишня» и закрывала глаза на нарушения при строительстве. В итоге здание ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Приговор Комковой вынесли в декабре 2021 года. Ее признали виновной по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статье 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Центральный районный суд Кемерова назначил ей 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 80 миллионов рублей. В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей. Экс-чиновница должна была выйти на свободу в 2031 году.

Сын Комковой Эдуард также осужден по этому делу, он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, к ответственности привлекли двух пожарных, участвующих в тушении, руководителей МЧС Кузбасса, представителей ТРЦ.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс #Новосибирск
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Топ комментариев

GammiPluh

В сети ходит хорошая задумка, русифицировать игру и продавать ее в VK PLAY, а доходы передавать на нужды...

Asd10

95 квартал не теряет чувство юмора.

GammiPluh

Украина первая страна в мире.... по которой прилетела МБР

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...