Осужденный по делу «Зимней вишни» экс‑глава МЧС вышел на свободу

Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, осужденный на 10,5 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

«Приговор Центрального районного суда Кемерова изменить, <...> освободить Мамонтова от наказания по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением срока давности наказания. Меру пресечения в отношении осужденного Мамонтова отменить в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Мамонтова освободить немедленно», — цитирует ТАСС судью Кемеровского областного суда.

Приговор главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву смягчен с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Он также освобожден от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.

Центральный районный суд Кемерова 27 июня 2023 года приговорил Мамонтова и Терентьева к 10,5 года и 8,5 года колонии общего режима соответственно. Мамонтова признан виновным в преступлениях по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), Терентьев — по аналогичной статье и по части 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения).

Суд согласился с выводами следствия, что Мамонтов и Терентьев не провели пожарную проверку «Зимней вишни». Кроме того, экс-глава МЧС похитил более 1,8 миллиона из бюджета ведомства, а экс-госинспектор завладел денежной премией, которая ему не полагалась.

Мамонтов и Терентьев должны были отбывать наказание в колонии общего режима. Экс-главе МЧС назначен штраф 900 тысяч рублей, экс-госинспектору — штраф 120 тысяч рублей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Мамонтов и Терентьев были задержаны и арестованы 25 мая 2018 года. Прокуратура запрашивала для Мамонтова 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.