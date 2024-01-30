Совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому смягчили наказание

Бывший совладелец и гендиректор ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, приговоренный к восьми годам лишения свободы, переведен на принудительные работы, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Томской области.

«По решению суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена гражданину (Вишневскому) более мягким видом наказания в виде принудительных работ», — цитирует ТАСС УФСИН.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах и в соответствии с законодательством имеют право на участие в спортивно-массовых мероприятиях, добавили в ведомстве.

Суд в октябре 2022 года приговорил Вишневского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 21 миллиона рублей. После апелляции штраф был увеличен до 70 миллионов рублей.

В 2013-2014 годах предприниматель дал взятку в размере 7 миллионов рублей за то, что здание Кемеровского кондитерского комбината было реконструировано с нарушениями утвержденного проекта, в нем не были установлены автоматические системы пожаротушения. Эти действия предопределили трагедию, случившуюся в 2018 году и унесшую жизни 60 человек.

Вишневский отбывал срок в ИК-4 в Томске. По словам его адвоката Вадима Трифонова, он выплатил весь штраф.