НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому смягчили наказание

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Бывший совладелец и гендиректор ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, приговоренный к восьми годам лишения свободы, переведен на принудительные работы, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Томской области.

«По решению суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена гражданину (Вишневскому) более мягким видом наказания в виде принудительных работ», — цитирует ТАСС УФСИН.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах и в соответствии с законодательством имеют право на участие в спортивно-массовых мероприятиях, добавили в ведомстве.

Суд в октябре 2022 года приговорил Вишневского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 21 миллиона рублей. После апелляции штраф был увеличен до 70 миллионов рублей.

В 2013-2014 годах предприниматель дал взятку в размере 7 миллионов рублей за то, что здание Кемеровского кондитерского комбината было реконструировано с нарушениями утвержденного проекта, в нем не были установлены автоматические системы пожаротушения. Эти действия предопределили трагедию, случившуюся в 2018 году и унесшую жизни 60 человек.

Вишневский отбывал срок в ИК-4 в Томске. По словам его адвоката Вадима Трифонова, он выплатил весь штраф.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
Осужденная за пожар в «Зимней вишне» гендиректор вышла на свободу
Тулеев заявил, что после «Зимней вишни» не сделали выводы
Суд в три раза увеличил штраф экс‑совладельцу «Зимней вишни»
Совладелец «Зимней вишни» получил срок меньше запрошенного
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Игру Tekken 8 взломали в день выхода
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
54
США перехотели украинского наступления
33
Китайские эксперты восхитились характеристиками Т‑80БВМ
32
Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе
31
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
30
Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом