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Тулеев заявил, что после «Зимней вишни» не сделали выводы

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Фото: © администрация Кемеровской области

Выводы не сделали после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», число «огненных бедствий» выросло за последнее время, заявил экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев в посте, посвященном пятилетию трагедии. В нем же он предупредил о неких «диверсионных» группах в стране.

Тулеев в телеграм-канале высказал мнение, что если с начала после трагедии были организованы проверки, опасные объекты закрывали, то сейчас число пожаров выросло в разы. По его мнению, должные выводы не сделали как власти, так и сами люди, которые оставляют детей в игровых комнатах ТЦ, а сами уходят за покупками.

«А ведь сейчас обстановка усложнилась в разы! Вы же видите, против нас разворачивается настоящая диверсионная, террористическая война! Только США подготовили против России 60 диверсионных групп!» — заявил Тулеев.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Здание не было оборудовано системой пожаротушения, эвакуационные выходы были закрыты. На скамье подсудимых по различным уголовным делам оказались 15 человек. Самый большой срок за взятку получила глава Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет лишения свободы.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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