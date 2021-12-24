Мэр Красноярска показал рецепт покорившего его жену блюда

Мэр Красноярска Сергей Еремин с женой в ток-шоу показал рецепт семейного блюда — тушеной в сметане курицы, сообщил он в соцсетях.

В кулинарном ток-шоу молодежного центра «Вектора» мэр вместе с супругой приготовил двойное блюдо: тушеную курицу со сметаной и картофель по-деревенски.

«Кстати, тушеной курочкой я, будучи студентом, покорил свою будущую жену. Это блюдо я всегда готовлю в мамином казанке. Как сейчас помню: его она "выдала" мне, когда я стал студентом, с ним приехал учиться в Красноярск. И до сих пор этот казанок у нас в ходу. В общем, листайте карточки – берите рецепты на заметку», — написал Еремин.



Он отметил, что было приятно кулинарить за одним кухонным столом с творческой четой Бенюмовых и молодой семьей Химичей. И готовили, и делились семейными традициями, секретами крепкой семьи.