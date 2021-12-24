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Отопление в Улан‑Удэ после аварии восстановят в субботу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Специалисты продолжают восстановительные работы после возгорания на ТЭЦ-1 в Бурятии, завершить их обещали в субботу, сообщает правительство региона.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал разобраться с аварией ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Минувшей ночью на ТЭЦ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Температура воздуха в Улан-Удэ минус 25 градусов.

«Энергетикам удалось запустить два трансформатора. Работа над запуском котлов продолжается. Мы не допустили снижения параметров, что позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов. Сейчас котлы на ТЭЦ-1 #1,2 и 5 работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются. Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (12 градусов тепла)», — сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе. По заявлениям жителей выдали 279 тепловых приборов. В Железнодорожном районе за ночь поступило 106 обращений, взяли 106 приборов отопления.

«Анализ провели по внутренним сетям теплоснабжения по домам и социальным объектам, ниже 17 градусов не зафиксировано», — сказал глава Железнодорожного района Николай Попов.

В Улан-Удэ продолжается ремонт оборудования на ТЭЦ-1, запущен резервный котел — по мере его разогрева повышается температура теплоносителя. Температуру на подачу будут повышать постепенно, в течение 8-10 часов, чтобы не допустить повреждения остывших труб. Из-за использования обогревательных приборов на 30% возросла нагрузка на электросети, поэтому принято решение временно отключить уличное освещение.

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