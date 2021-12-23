Новосибирские водители чаще других не пропускали пешеходов

Новосибирцы чаще, чем водители в других городах, получали штрафы с камер за непредоставление преимущества пешеходу, сообщил Банкавто.

Почти половина опрошенных Банкавто новосибирских водителей (46%) получила штраф с камер за непропуск пешехода. Почти треть (30%) была оштрафована за превышение скорости, 14% наказали за движение на красный свет, 10% — за проезд по выделенной линии. Еще 9% респондентов были оштрафованы за нарушение требований разметки и 6% — за неправильную парковку.

Новосибирские результаты отличаются от общероссийских. В стране почти половина (45%) водителей была оштрафована за превышение скорости, треть (29%) — за непредоставление преимущества пешеходу, 10% — за неправильную парковку.

Среди новосибирских штрафников большинство (67%) предпочло оплатить пошлину сразу и со скидкой, 14% — позже и без скидки. Почти каждый пятый (19%) водитель оспорил штраф и не стал платить.

Больше половины (57%) опрошенных затруднились ответить, помогают ли они снизить аварийность. Каждый пятый (20%) считает, что камеры повышают дисциплину водителей. Остальные сомневаются в целесообразности установки камер, считая, что их размещение часто необоснованно, а главная цель — пополнение бюджета.