НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские водители чаще других не пропускали пешеходов

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы чаще, чем водители в других городах, получали штрафы с камер за непредоставление преимущества пешеходу, сообщил Банкавто.

Почти половина опрошенных Банкавто новосибирских водителей (46%) получила штраф с камер за непропуск пешехода. Почти треть (30%) была оштрафована за превышение скорости, 14% наказали за движение на красный свет, 10% — за проезд по выделенной линии. Еще 9% респондентов были оштрафованы за нарушение требований разметки и 6% — за неправильную парковку.

Новосибирские результаты отличаются от общероссийских. В стране почти половина (45%) водителей была оштрафована за превышение скорости, треть (29%) — за непредоставление преимущества пешеходу, 10% — за неправильную парковку.

Среди новосибирских штрафников большинство (67%) предпочло оплатить пошлину сразу и со скидкой, 14% — позже и без скидки. Почти каждый пятый (19%) водитель оспорил штраф и не стал платить.

Больше половины (57%) опрошенных затруднились ответить, помогают ли они снизить аварийность. Каждый пятый (20%) считает, что камеры повышают дисциплину водителей. Остальные сомневаются в целесообразности установки камер, считая, что их размещение часто необоснованно, а главная цель — пополнение бюджета.

Еще по теме
Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет
Рецидивистов-лихачей на дорогах ждут огромные штрафы и колония
Госдума окончательно отменила техосмотр
Госдума почти отменила техосмотр для личных авто
смотреть все
Новосибирск #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Каждого десятого новосибирца в 2021 году понизили в должности
Максим Аверин прочтет в Новосибирской филармонии «Щелкунчика»
Адвокаты попросили оправдать мэра Томска Кляйна
Робот-сварщик из Иркутска заинтересовал «Росатом»
Самое популярное
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Disobedient

Предполагаю еще 20 лет предательства эта страна не переживет, по крайней мере русская и близкая ей часть...

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
Sibnet.Ru