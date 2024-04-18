Появилось приложение для выплеска агрессии на других водителей

Запущено приложение для автомобилистов NomerApp, где водители могут оценить вождение, парковку и иные действия на дороге, вызывающие эмоции, сообщил создатель Артем Васекин.

«Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины», — цитирует Васекина журнал «За рулем».

В приложении можно создавать профили автомобилей, привязанные к номеру, и оставлять к ним комментарии — тем самым формируя живой социальный рейтинг авто.

NomerApp не хранит личные данные: в сервисе нельзя пробить официального владельца автомобиля. Указав номер интересующей машины, можно увидеть только комментарии (историю взаимодействия) и фотографии, связанные с ним. То есть сервис показывает социальный рейтинг транспортного средства и его водителя

Приложение доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Пока в нем мало профилей, комментариев и оценок.