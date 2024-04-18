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Появилось приложение для выплеска агрессии на других водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Запущено приложение для автомобилистов NomerApp, где водители могут оценить вождение, парковку и иные действия на дороге, вызывающие эмоции, сообщил создатель Артем Васекин.

«Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины», — цитирует Васекина журнал «За рулем».

В приложении можно создавать профили автомобилей, привязанные к номеру, и оставлять к ним комментарии — тем самым формируя живой социальный рейтинг авто.

NomerApp не хранит личные данные: в сервисе нельзя пробить официального владельца автомобиля. Указав номер интересующей машины, можно увидеть только комментарии (историю взаимодействия) и фотографии, связанные с ним. То есть сервис показывает социальный рейтинг транспортного средства и его водителя

Приложение доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Пока в нем мало профилей, комментариев и оценок.

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GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны

corrector

Глупое выражение, "иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд в ДРУГОМ направлении"...

mosquito__2010

Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.

fydor55

А ещё он потом с ними здоровается и разговаривает)) ... глядя в пустоту, а кого не встретил те ему подножки...