НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Платные дороги подорожали в России

Источник:
Sibnet.ru
240 0

Госкомпания «Автодор» подняла тарифы за проезд по платным дорогам. В среднем индексация составила 8%, при этом на отдельных участках проезд подорожал на 15–25%.

Так, тарифы на трассе М-4 «Дон» выросли на 6–20%, больше всего подорожал проезд на обходе Воронежа — до 120 рублей. Путь из Москвы до Краснодара для владельца легкового авто теперь обойдется в 3,6–4,7 тысячи рублей, пишет «Коммерсантъ».

Максимальное повышение цен на трассе М-12 «Восток» составило 7%, на некоторых участках тарифы даже снизились. Проезд по всей трассе от Москвы до Шали будет стоить водителю легковушки 4,99 тысячи рублей.

На М-1 тариф на единственном платном участке увеличился на 13,3% — до 170 рублей. На М-11 от Солнечногорска до Твери цена увеличилась на 12,5%, до 450 рублей в будни, от Клина до Твери — на 20%, до 300 рублей в будни.

На трассе М-3 в Калужской области с 124-го по 194-й километр стоимость проезда в будний день выросла сразу на четверть — с 200 до 250 рублей. При этом проезд по выходным дням теперь стоит 320 рублей, тариф повысился на 10%.

Полученные от платы за проезд доходы направляются на содержание и ремонт дорог, а также на возврат привлеченных на создание магистралей инвестиций, подчеркнула корпорация. В настоящее время протяженность платных дорог в России составляет около 3 тысяч километров.

Еще по теме
Появилось приложение для выплеска агрессии на других водителей
Проект о штрафах до 30 тыс. рублей для самокатчиков внесен в Госдуму
Минздрав предложил одеяло для автомобильной аптечки
Водителей начали штрафовать за новое нарушение
смотреть все
Авто #Автоправо #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Палата представителей США одобрила выделение Украине $61 млрд
Как отдыхаем и работаем на майских праздниках
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
59
Володин обвинил США в краже российских активов
30
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
30
США выделят Украине $61 млрд
30
ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала спецоперации
27
Названы условия ввода американских войск на Украину