Платные дороги подорожали в России

Госкомпания «Автодор» подняла тарифы за проезд по платным дорогам. В среднем индексация составила 8%, при этом на отдельных участках проезд подорожал на 15–25%.

Так, тарифы на трассе М-4 «Дон» выросли на 6–20%, больше всего подорожал проезд на обходе Воронежа — до 120 рублей. Путь из Москвы до Краснодара для владельца легкового авто теперь обойдется в 3,6–4,7 тысячи рублей, пишет «Коммерсантъ».

Максимальное повышение цен на трассе М-12 «Восток» составило 7%, на некоторых участках тарифы даже снизились. Проезд по всей трассе от Москвы до Шали будет стоить водителю легковушки 4,99 тысячи рублей.

На М-1 тариф на единственном платном участке увеличился на 13,3% — до 170 рублей. На М-11 от Солнечногорска до Твери цена увеличилась на 12,5%, до 450 рублей в будни, от Клина до Твери — на 20%, до 300 рублей в будни.

На трассе М-3 в Калужской области с 124-го по 194-й километр стоимость проезда в будний день выросла сразу на четверть — с 200 до 250 рублей. При этом проезд по выходным дням теперь стоит 320 рублей, тариф повысился на 10%.

Полученные от платы за проезд доходы направляются на содержание и ремонт дорог, а также на возврат привлеченных на создание магистралей инвестиций, подчеркнула корпорация. В настоящее время протяженность платных дорог в России составляет около 3 тысяч километров.