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Минздрав предложил одеяло для автомобильной аптечки

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным изометрическим одеялом и хирургическими ножницами.

Ведомство подготовило проект приказа регламентирующего комплектацию автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП. В нее вошли спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 сантиметров, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты, приводит «Коммерсантъ» документ.

Последний раз состав автомобильной аптечки менялся в ноябре 2020 года. Из нее исключили бинты малых размеров и бактерицидные лейкопластыри, а добавили нестерильные маски и вторую пару перчаток.

Сейчас аптечка — необязательный предмет в транспортном средстве. МВД убрало норму как «избыточную» с 1 марта 2023 года. Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году.

Новый приказ о комплектации автомобильной аптечки может вступить в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Аптечки старого образца допустимы к применению до 31 декабря 2025 года.

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