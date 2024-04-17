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Проект о штрафах до 30 тыс. рублей для самокатчиков внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект, предусматривающий для пользователей электросамокатов штрафы до 30 тысяч рублей за пьяную езду и другие нарушения, внесен в Госдуму, сообщил соавтор документа, сенатор Совета Федерации Артем Шейкин.

«В 2022 году было зафиксировано более 900 случаев (ДТП с участием СИМ), а в 2023 году — уже более 3 тысяч. С учетом такой статистики без принятых в срочном порядке законодательных мер ситуация с правонарушениями пользователей электросамокатов будет ухудшаться. Уверен, что принятие нашего законопроекта приведет к значительному сокращению количества ДТП с участием СИМ», — цитирует ТАСС Шейкина.

Документ предусматривает следующие штрафы:

  • Пьяное управление электросамокатом и отказ от медосвидетельствования от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. (Для велосипедистов сохраняются действующие штрафы за езду в нетрезвом виде от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей).
  • Превышение скорости от 500 до 5 тысяч рублей.
  • Перевозка на электросамокате детей до 5 тысяч рублей.
  • Езда на электросамокате одновременно нескольких человек от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
  • Оставление места ДТП (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
  • Езда по проезжей части в нарушение ПДД от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
  • Езда на СИМ по автомагистрали 1 тысяча рублей.
  • Причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД и правил пользования СИМ/велосипедами от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
  • Причинение вреда здоровью средней тяжести от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.
  • Езда на электросамокате массой более 35 килограммов по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей.
  • Неправильное пересечение проезжей части, создание помех пешеходам на тротуаре от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
  • Отказ остановиться по требованию полицейского — от 500 до 800 рублей.
  • Нарушение требований ПДД к перевозке грузов и буксировке водителей СИМ/велосипедистов 1 тысяча рублей.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в прошлом году аварийность с участием электросамокатов и других СИМ выросла более чем втрое до 3,1 тысячи случаев. Погибли 43 человека, что более чем в два раза превышает предыдущие показатели. Из числа погибших один был пешеходом, на которого совершили наезд, остальные передвигались на СИМ.

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Авто #Автоправо #Законы
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...