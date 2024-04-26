Когда сгорают неоплаченные штрафы

Административные штрафы, которые не были оплачены, автоматически аннулируются в течение двух лет, это следует из статьи 31.9 КоАП РФ

Срок отсчета давности штрафа начинается после окончания периода, который отводится на обжалование постановления. Так, если нарушение зафиксировала камера, то выразить свое несогласие с постановлением можно в течение десяти дней, пишет портал Njcar.ru.

Представитель ГИБДД в комментарии изданию уточнил, что водителям бессмысленно уклоняться от оплаты штрафов в течение двух лет, поскольку избежать наказания все равно не удастся. Дело в том, что спустя два месяца после вступления постановления в законную силу штраф считается просроченным.

ГИБДД отправляет его в службу судебных приставов, где понятие «срок давности» уже не действует. Двухлетний период на него больше не распространяется, так как включается другая статья — 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

В результате неуплата штрафа в срок влечет новое наказание: наложение административного штрафа в двукратном размере, либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 50 часов.