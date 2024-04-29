Подсчитано количество штрафов для электросамокатчиков с начала сезона

Пользователи арендных самокатов в Москве с начала сезона получили около 15 тысяч штрафов от операторов за нарушения правил дорожного движения, сообщил департамент транспорта столицы.

По данным департамента, за месяц со старта сезона пользователи аренды электросамокатов получили 15 тысяч штрафов. Еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы.

Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка — за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД.

Наиболее частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте.