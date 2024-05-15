Минздрав объяснил список «запрещенных для водителей» лекарств

Список лекарств без рецепта, за употребление которых водителям грозит крупный штраф, лишение прав или конфискация автомобиля, носит информативный характер, такого закона нет, сообщил Минздрав.

Перечень лекарств без рецепта, после которых нельзя за руль, опубликовал автоэксперт Александр Шумский в телеграм-канале, затем он разошелся по соцсетям. Список занял 73 страницы, в него вошли популярные лекарства, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, которые ухудшают внимание.

Среди них были средство от простуды «Колдрекс», жаропонижающие «Терафлю» и «Фервекс», обезболивающие «Нурофен плюс» и «Спазмалгон», антигистаминные «Супрастин» и «Тавегил».

При обнаружении этих препаратов «водителю грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000. При повторном управлении ТС и употреблении лекарств — конфискация авто», утверждалось в посте.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — прокомментировал Минздрав в телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что некоторые препараты действительно плохо влияют на водителей: они снижают скорость реакции, вызывают сонливость. Информация о таких эффектах указана в инструкции по применению.