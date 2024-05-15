НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Минздрав объяснил список «запрещенных для водителей» лекарств

Источник:
Sibnet.ru
275 2

Список лекарств без рецепта, за употребление которых водителям грозит крупный штраф, лишение прав или конфискация автомобиля, носит информативный характер, такого закона нет, сообщил Минздрав.

Перечень лекарств без рецепта, после которых нельзя за руль, опубликовал автоэксперт Александр Шумский в телеграм-канале, затем он разошелся по соцсетям. Список занял 73 страницы, в него вошли популярные лекарства, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, которые ухудшают внимание.

Среди них были средство от простуды «Колдрекс», жаропонижающие «Терафлю» и «Фервекс», обезболивающие «Нурофен плюс» и «Спазмалгон», антигистаминные «Супрастин» и «Тавегил».

При обнаружении этих препаратов «водителю грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000. При повторном управлении ТС и употреблении лекарств — конфискация авто», утверждалось в посте.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — прокомментировал Минздрав в телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что некоторые препараты действительно плохо влияют на водителей: они снижают скорость реакции, вызывают сонливость. Информация о таких эффектах указана в инструкции по применению.

Еще по теме
Одобрено увеличение лимита выплат по ОСАГО
Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат
Госдума предложила отменить штрафы за тонировку передних стекол
Триколор станет обязательным для автомобильных номеров
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
18
Африканка 16 лет живет без еды и питья
18
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
18
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков