НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госдума предложила отменить штрафы за тонировку передних стекол

Источник:
Sibnet.ru
306 0

Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей, если они пропускают не менее 50% света.

Согласно опубликованному в базе нижней палаты парламента документу, предлагается снизить требование для боковых стекол до 50%. В настоящее время ветровое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света.

С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%. В этом случае водителю будет грозить штраф в размере 500 рублей.

В пояснительной записке подчеркивается, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей. Они ослепляют водителя и приводят к нагреву салона. Также отмечается, что летом многие автолюбители в целях экономии не пользуются кондиционерами.

Еще по теме
Триколор станет обязательным для автомобильных номеров
Подсчитано количество штрафов для электросамокатчиков с начала сезона
Когда сгорают неоплаченные штрафы
Платные дороги подорожали в России
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО
Макрон нашел способ повлиять на Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

olegsbeglov

НАТО уже 70 лет обвиняют во вредоносной деятельности для всего мира, ни одна собака не извинилась, считают,...

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...