Госдума предложила отменить штрафы за тонировку передних стекол

Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей, если они пропускают не менее 50% света.

Согласно опубликованному в базе нижней палаты парламента документу, предлагается снизить требование для боковых стекол до 50%. В настоящее время ветровое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света.

С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%. В этом случае водителю будет грозить штраф в размере 500 рублей.

В пояснительной записке подчеркивается, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей. Они ослепляют водителя и приводят к нагреву салона. Также отмечается, что летом многие автолюбители в целях экономии не пользуются кондиционерами.