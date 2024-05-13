Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат

Лишение прав на срок до 1,5 лет за сокрытие или изменение автомобильного номера прописано в законопроекте МВД, его одобрила правительственная комиссия.

Сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тысяч рублей или нарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Разработанный в МВД проект ужесточает наказание за управление транспортным средством с номерами, «оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

В ведомстве предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией данных устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них МВД предлагает также лишать прав на срок до полутора лет.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за изменение или скрытие автомобильных номеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.