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Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
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Лишение прав на срок до 1,5 лет за сокрытие или изменение автомобильного номера прописано в законопроекте МВД, его одобрила правительственная комиссия.

Сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тысяч рублей или нарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Разработанный в МВД проект ужесточает наказание за управление транспортным средством с номерами, «оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

В ведомстве предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией данных устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них МВД предлагает также лишать прав на срок до полутора лет.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за изменение или скрытие автомобильных номеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?