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Одобрено увеличение лимита выплат по ОСАГО

Источник:
РИА Новости
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Правительство поддержало законопроект, который увеличивает лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления по европротоколу.

Документ увеличивает размер страхового возмещения в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

Оформление ДТП без сотрудников ГИБДД несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, поэтому и нужен расширенный доступ к данным, чтобы избежать подобных преступных действий.

Поэтому авторы инициативы в рамках увеличения лимита предлагают одновременно дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

Asd10

Чем толще морковь перед мордой ишака, тем он охотнее бежит за ней.

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?