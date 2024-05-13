Одобрено увеличение лимита выплат по ОСАГО

Правительство поддержало законопроект, который увеличивает лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления по европротоколу.

Документ увеличивает размер страхового возмещения в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

Оформление ДТП без сотрудников ГИБДД несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, поэтому и нужен расширенный доступ к данным, чтобы избежать подобных преступных действий.

Поэтому авторы инициативы в рамках увеличения лимита предлагают одновременно дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.