Появились первые подробности о ДТП с губернатором Кузбасса

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Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк по пути на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале «Цивилев.Life».
ДТП произошло около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь.
Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь.
По сообщениям очевидцев, участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус Mercedes с правительственным номером и два грузовика.