Появились первые подробности о ДТП с губернатором Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк по пути на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале «Цивилев.Life».

ДТП произошло около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь.

По сообщениям очевидцев, участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус Mercedes с правительственным номером и два грузовика.