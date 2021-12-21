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Появились первые подробности о ДТП с губернатором Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк по пути на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщается в Telegram-канале «Цивилев.Life».

ДТП произошло около 9.00 по местному времени (5.00 мск). Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь.

По сообщениям очевидцев, участниками ДТП стали два легковых автомобиля, микроавтобус Mercedes с правительственным номером и два грузовика.

Кузбасс
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