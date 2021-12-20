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Морозы до 45 градусов придут в Красноярский край

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в Красноярском крае будет ниже нормы на 6-20 градусов, столбик термометра опустится до минус 45 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На азиатской части страны холодает. В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16-20 градусов, в Якутии — на 6-8 градусов ниже нормы. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны», — рассказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае температура опустится до 45 градусов мороза. «Холоднющая погода будет», — сказал он.

Метеоролог сообщил, что в азиатской части страны наиболее благоприятная погода будет в Омской и Новосибирской областях.

«Очень повезло Омску, Новосибирску. Там оттепельные температуры. Единственный регион, где высокая температура», — заключил Вильфанд.

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Красноярск #Гео
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