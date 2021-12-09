Новосибирского полицейского осудили за взятку лапшой «Ролтон»

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор двум полицейским, которые брали взятки с бизнесменов не только деньгами, но и продуктами, в том числе лапшой «Ролтон», сообщает прокуратура региона.

Экс-полицейские начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела №5 в Новосибирске Николай Носков и его заместитель Роман Тарасов знали о времени и месте проведения рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли.

Так, они торговцу фруктами предложили за ежемесячное вознаграждение в размере от 26 до 50 тысяч рублей сообщать о таких рейдах. Так, они с июля 2018 года по февраль 2019 года получили от предпринимателя взятку на сумму 304 тысячи рублей.

Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Ролтон», 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, пять пачек бумаги.

Суд приговорил обоих к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в пятикратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий майора и подполковника.

Носков за мелкое взяточничество осужден к штрафу в размере 100 тысяч рублей. От назначенного наказания суд освободил мужчину в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.