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Кинозалам и театрам Алтая смягчили ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кинозалам и театрам Республики Алтай разрешили работать при 70% загрузки зала, такие смягчения антиковидных ограничений ввели из-за внедрения QR-кодов, сообщили власти региона.

Такое решение приняли на заседании оперштаба региона с учетом того, что на всей территории Республики Алтай проведение культурно-досуговых мероприятий осуществляется при предъявлении жителями QR-кодов.

Теперь театры, кинотеатры и кинозалы могут функционировать при загрузке зрительных залов до 70%, тогда как ранее действовало ограничение в 50%.

С начала пандемии в регионе, где проживает около 220 тысяч человек, заболели более 24 тысячи человек, выздоровели более 22,3 тысяч человек, умерли 517 пациентов с коронавирусом.

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Республика Алтай #Новости COVID19 #Здоровье
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